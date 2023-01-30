  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Ataizi'den 'Bihter' cevabı!

Filmi yapılacak olan efsane dizi 'Aşk-ı Memnu'da 'Firdevs Yöreoğlu' karakterine hayat verecek olan Hande Ataizi, önceki gün bir tiyatro oyunundan çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü isim, yeni projesiyle ilgili açıklama yaptı. "Sizce Bihter karakterini hangi oyuncu daha iyi oynar?" sorusunu da cevaplayan Hande Ataizi, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 30.01.2023 - 01:25 Güncelleme: 30.01.2023 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Halit Ziya Uşaklıgil’in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’, 2008-2010 yılları arasında dizi olarak Kanal D’de izleyici karşısına çıkmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor ve Nebahat Çehre, 79 bölüm boyunca performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.

Dizisi 13 yıl önce final yapmasına rağmen hâlâ konuşulan Aşk-ı Memnu, şimdi de dijital bir platformda sinema filmi olarak ekrana gelecek. Çekimler mart ortasında başlayacak. ‘Bihter’i Farah Zeynep Abdullah, ‘Behlül’ü Boran Kuzum, ‘Matmazel’i Ebru Özkan, ‘Nihal’i Helin Kandemir canlandıracak.

Hande Ataizi'den 'Bihter' cevabı!

YENİ FİRDEVS HANDE ATAİZİ

‘Firdevs Yöreoğlu’nu kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Yapım şirketi, son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana'yı başarıyla oynayan Hande Ataizi ile dün Firdevs karakteri için anlaşma sağladı.

"BİRAZ GENÇ AMA OLUR"

Efsane dizide Firdevs Yöreoğlu'nu oynayan Nebahat Çehre ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Posta gazetesinden Suna Ayıldız'a konuştu:

Hande biraz genç sanki ama kesinlikle olur. Giyim, kuşam ve oyunculuk açısından rolün hakkını çok iyi verir. Doğru bir karar. Farah’ı da başarılı buluyorum. Eğer dizi yapsalardı, hata ederlerdi.

Hande Ataizi'den 'Bihter' cevabı!

"1920'LERDE GEÇECEK"

Tüm bunların ardından 49 yaşındaki Hande Ataizi, önceki akşam bir AVM'de oynanan ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Ayaküstü gazetecilerle konuşan Ataizi, “Çok keyifliydi, zaten daha önce de gitmiştim tekrardan çok beğendim. Her şey yolunda, yeni bir projem oluyor. 'Aşk-ı Memnu’da Firdevs karakterini canlandıracağım. Bu projede olmaktan heyecanlıyım. Dizi çekmiyoruz, film yapıyoruz. Bazı yazılarda dizi diye geçiyor, bir yanlışlık olmuş. Farklı bir iş olacak, çok fazla detay veremiyorum. 1920'lerde geçen bir film. Farklı bir anlatım olacak” dedi.

Hande Ataizi'den 'Bihter' cevabı!

"ÇOK KEYİF ALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Ünlü isim, Muhabirlerin “Sizce Beren Saat mi yoksa Farah Zeynep Abdullah mı Bihter karakterini iyi oynar?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Çok elma-armut oldu. Bir tanesi dizi, diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle, arkadaş değiliz. Onunla karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç açıklaması: Somut bir adım göremedik
Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
31 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

31 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Antarktika’da heyecanlandıran keşif: Evrenin sırlarına ışık tutacak

Antarktika’da heyecanlandıran keşif: Evrenin sırlarına ışık tutacak

İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

Hatay’da petrol heyecanı! '38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var' .

Hatay’da petrol heyecanı! '38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var' .

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .