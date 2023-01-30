Hande Ataizi'den 'Bihter' cevabı!

Halit Ziya Uşaklıgil’in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’, 2008-2010 yılları arasında dizi olarak Kanal D’de izleyici karşısına çıkmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor ve Nebahat Çehre, 79 bölüm boyunca performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.Dizisi 13 yıl önce final yapmasına rağmen hâlâ konuşulan Aşk-ı Memnu, şimdi de dijital bir platformda sinema filmi olarak ekrana gelecek. Çekimler mart ortasında başlayacak. ‘Bihter’i Farah Zeynep Abdullah, ‘Behlül’ü Boran Kuzum, ‘Matmazel’i Ebru Özkan, ‘Nihal’i Helin Kandemir canlandıracak.YENİ FİRDEVS HANDE ATAİZİ‘Firdevs Yöreoğlu’nu kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Yapım şirketi, son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana'yı başarıyla oynayan Hande Ataizi ile dün Firdevs karakteri için anlaşma sağladı."BİRAZ GENÇ AMA OLUR"Efsane dizide Firdevs Yöreoğlu'nu oynayan Nebahat Çehre ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Posta gazetesinden Suna Ayıldız'a konuştu:Hande biraz genç sanki ama kesinlikle olur. Giyim, kuşam ve oyunculuk açısından rolün hakkını çok iyi verir. Doğru bir karar. Farah’ı da başarılı buluyorum. Eğer dizi yapsalardı, hata ederlerdi."1920'LERDE GEÇECEK"Tüm bunların ardından 49 yaşındaki Hande Ataizi, önceki akşam bir AVM'de oynanan ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.Ayaküstü gazetecilerle konuşan Ataizi, “Çok keyifliydi, zaten daha önce de gitmiştim tekrardan çok beğendim. Her şey yolunda, yeni bir projem oluyor. 'Aşk-ı Memnu’da Firdevs karakterini canlandıracağım. Bu projede olmaktan heyecanlıyım. Dizi çekmiyoruz, film yapıyoruz. Bazı yazılarda dizi diye geçiyor, bir yanlışlık olmuş. Farklı bir iş olacak, çok fazla detay veremiyorum. 1920'lerde geçen bir film. Farklı bir anlatım olacak” dedi."ÇOK KEYİF ALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"Ünlü isim, Muhabirlerin “Sizce Beren Saat mi yoksa Farah Zeynep Abdullah mı Bihter karakterini iyi oynar?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:Çok elma-armut oldu. Bir tanesi dizi, diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle, arkadaş değiliz. Onunla karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum.