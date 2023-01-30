Çağla Şıkel'in kaçış planı tutmadı!

Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı. Hayli keyifli olduğu görülen ünlü mankene, adının sürekli aşk dedikodularına karışması sebebiyle eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarının bozuk olduğu iddiası sorulmuştu.'EMRE İLE İYİ ANLAŞIYORUZ'Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Şıkel, 'Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin. Hayatımda her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı.'NEDEN 'BİRLİKTEYİM' DEMEYEYİM Kİ?'Son olarak şarkıcı Edis Görgülü (32) ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel'e, 'Ne zaman yanınızda birisini göreceğiz?' sorusu da yöneltilmişti.'Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz” diyen tescilli güzel, 'Birliktelik yaşadığım zaman saklamam. Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok' ifadelerini kullanmıştı.'ASLA SAKLANMAM'Yıllardır adının sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılan Şıkel, 'Yanınızda kimseyi göremiyoruz?' yorumu üzerine, 'Evet, demek ki olmuyordur' karşılığını vermişti. Basın mensuplarının 'Bizler mi görüntüleyemiyoruz sizi?' sorusunu ise 'Öyle bir şey yok. Asla saklanmam' şeklinde cevaplamıştı.KURUÇEŞME'DE EĞLENDİLERTüm bunların ardından 44 yaşındaki Çağla Şıkel, önceki gece Kuruçeşmede kameralara yansıdı. Uzun zamandır adı aşk dedikodularına karışan ancak bunları yalanlayan Şıkel, bu kez yalanlamadı ve avukat Nail Gönenli ile birlikte ünlü bir mekanda eğlendi.Gece yarısına doğru mekandan ayrılan ikilinin yanında modacı Hakan Akkaya da vardı. Çıkışta gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, tam kapıdan çıkacakken mekanın içerisine geri girdi.DUYMAMAZLIKTAN GELDİLERMekanın başka çıkış kapısı olup olmadığını öğrenmeye çalışan yeni sevgililer, olmadığını öğrenince ön kapıdan çıkma mecburiyetinde kaldı. Çıkışta aşk sorularını yanıtlamayan çift, gazetecilerin 'Hayırlı olsun' cümlelerini duymamazlıktan geldi. Ardından Nail Gönenli'nin aracına binerek oradan ayrıldılar.Daha sonra ise Etiler'de yer alan başka bir mekana giderek eğlenceye devam ettiler. Çağla Şıkel'in mutluluğu, adeta gözlerinden okundu.