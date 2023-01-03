Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor...

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' ve 'Fatih' karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü.

Oyunculuğa 2018 yılında başlayan Sıla Türkoğlu, hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla gündem oluyor. 23 yaşındaki güzelin sevgilisi ortaya çıktı.Rol aldıkları dizide evli bir çifti canlandıran Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün arkadaşlıkları aşka dönüştü. 'Doğa' ve 'Fatih' karakterlerine hayat veren ikili, yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi.