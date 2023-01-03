Photoshoplu karesini gerçek sandı!

İbo Show programı ile yıllar sonra ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, alay konusu oldu.Dua Lipa'nın photoshoplu karesini gerçek sanan İmparator lakaplı Tatlıses, o fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınladı. Tatlıses, Dua Lipa'nın gerçek sandığı karesine "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları "Dua Lipa ve İbrahim Tatlıses... Bu ikili alakasız şekilde yan yana gelmeye devam ediyor evren sırrı", "Sitedeki bazı insanların inanma seviyesi" ve "Kaşların arasından dom dom kurşunu değdi ya İbo Show" gibi yorumlarda bulundu.İşte o paylaşım;