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Photoshoplu karesini gerçek sandı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshoplu karesini gerçek sandı. O kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın sosyal medyada yayınlayan fotoğrafına "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu düştü.

Ekleme: 3.01.2023 - 10:30 Güncelleme: 3.01.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
İbo Show programı ile yıllar sonra ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, alay konusu oldu.

DUA LIPA'NIN PHOTOSHOPLU KARESİNİ GERÇEK SANDI

Dua Lipa'nın photoshoplu karesini gerçek sanan İmparator lakaplı Tatlıses, o fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınladı. Tatlıses, Dua Lipa'nın gerçek sandığı karesine "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları "Dua Lipa ve İbrahim Tatlıses... Bu ikili alakasız şekilde yan yana gelmeye devam ediyor evren sırrı", "Sitedeki bazı insanların inanma seviyesi" ve "Kaşların arasından dom dom kurşunu değdi ya İbo Show" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;

Photoshoplu karesini gerçek sandı!
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