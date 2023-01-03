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İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

Mimar Mihre Mutlu ile beş yıllık evliliği tek celsede sona eren, eski rol arkadaşı ve yakın dostu Birce Akalay'a gönlünü kaptırdığı yönünde haberler çıkan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu, 2023'ün ilk gününde yeni sevgilisi ile romantik bir fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 3.01.2023 - 00:11 Güncelleme: 3.01.2023 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Çelikkol, Nisan 2017'de Samsun'a giderek, mimar sevgilisi Mihre Mutlu'yu ailesinden istemiş, ardından evliliğe ilk adımı atarak nişanlanmışlardı. İkili, bir ay sonra sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, Knidos Deveboynu Feneri'nde çekilen düğün fotoğraflarını "Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet" notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

BEŞ YILLIK EVLİLİK BİTTİ!

Geçtiğimiz yıl evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle magazin gündemine gelen ünlü çiftten mayıs ayından üzücü haber geldi. İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girmiş ama tüm çabalara rağmen karar değişmemişti. Anlaşmalı olarak boşanan Çelikkol ve Mutlu'nun aşk pozları mazide kalmıştı.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

AKALAY İLE ÇELİKKOL ARASINDA NELER OLUYOR?

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, 2017-2018 yıllarında yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çiftten Akalay, Şubat 2022'de Çelikkol'un doğum gününü şu mesajla kutlamıştı:

İbom! Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam.Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

BİRLİKTE TATİL YAPTILAR

Sık sık birlikte vakit geçiren ünlü oyuncular, geçtiğimiz yaz Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenmişti. İkili, daha sonra da tatil için Kaz Dağları'na gitmişti.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

"İBRAHİM CANIM DOSTUM, MİHRE ARKADAŞIM"

Akalay, yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla ilgili olarak, “İbrahim benim çok canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki. Bir yandan da sinir bozucu. Artık gülüyorsun belli bir süre sonra” demişti.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

NATALİ YARCAN'LA AŞK YAŞIYOR

Başarılı oyunculuk kariyeri dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran İbrahim Çelikkol, yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

2.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozuna yer veren Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde sevenlerine sürpriz yaptı.

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