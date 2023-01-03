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Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de dünyaevine giren Demet Özdemir, InStyle dergisinin ocak sayısına kapak oldu. Ünlüler dünyasının en popüler isimlerinden olan 30 yaşındaki güzel, “Bu ışıltısı ve koşturmacası bol hayat yorucu geliyor mu?” sorusunu yanıt verdi.

Ekleme: 3.01.2023 - 10:32 Güncelleme: 3.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Soğuk havalarla arasının iyi olduğunu belirten Deme Özdemir, "Soğukla mesleğim gereği aram oldukça iyi. Kondisyonum sağlam. Karı da çok severim, kim sevmez? İlk kar tanesini gördüğünde bile çocukça mutlu oluyor insan. Kar yağışı izlemeyi ve karda yürümeyi çok severim. Sadece kayak yapmakla ilgili biraz korktuğum için izlemeyi tercih ederim. Belki zamanla bu korkumun da üzerine gidebilirim. Tatil içinse bir seçim yapmak durumunda kalsam hem yaz hem kış diyebilirim" dedi.

"GÖZ ÖNÜNDE OLMAK DURUMUNA TAKILMIYORUM"

Ünlü oyuncu, “Setler, çekimler, kapaklar, galalar; bu ışıltısı ve koşturmacası bol hayat yorucu geliyor mu bazen? Hep göz önünde olmak bazen bunaltıcı oluyor mu?” sorusuna şu cevabı verdi: 

Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum.
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