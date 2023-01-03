Camide yarı çıplak objektiflere poz vermişti! Eda Taşpınar hakkında flaş gelişme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 'sosyetik' güzel Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu. Camide yarı çıplak objektiflere poz veren Eda Taşpınar, bu fotoğrafı "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar hakkında "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ



Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi.



Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.



Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Söz konusu paylaşım sonrası Eda Taşpınar hakkında, Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.



