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Çağla Şıkel'den 44 yaş paylaşımı...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey'de Türkiye güzeli seçilen Çağla Şıkel, yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım attı. Podyumların ve ekranların aranan isimlerinden olan Çağla Şıkel, yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı.

Ekleme: 3.01.2023 - 00:19 Güncelleme: 3.01.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Fit hali ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel, mesleğinde 25 yılı geride bıraktı. 2 Ocak 1979 doğumlu ünlü isim, sosyal medya hesabından 44 yaş paylaşımı yaptı.

Çağla Şıkel'den 44 yaş paylaşımı...

"BEN BU YÜKÜ DE TAŞIRIM"

Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim. Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara. Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya. Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım. Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün. Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa ‘Ben bu yükü de taşırım’ diyerek yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için.

Çağla Şıkel'den 44 yaş paylaşımı...

"SENİNLE KAVUŞMAYI BEKLİYORUM"

Emre Altuğ ile Ocak 2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan manken, "Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum! Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla. Yeni yılda ve bugün doğum günümde seninle kavuşmayı bekliyorum. Haydi gel!" ifadelerini kullandı.

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