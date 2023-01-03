Bütün gece babasının mezarı başında bekledi!

Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, 68 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan aile fertleri, 30 Aralık akşamı Muğla'nın Marmaris ilçesinde konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını ünlü isimden sakladı.BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİSosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığı bilgisinin kendisinden saklandığını belirtip, sevenlerinden dua istemişti. Tuğba Özay'ın, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" paylaşımı yürek yakmıştı."TEKRAR KAVUŞUNCAYA DEK HUZURLA UYU BABACIĞIM"Şair ve ödüllü ders kitabı yazarı babasının ölüm haberini konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, şu ifadeleri kullanmıştı:Ben en iyi dostumu, sığınağımı, limanımı, yol gösterenimi, ışığımı, yaşama sevincimi kaybettim. Meğer sahnede insanları eğlendirirken babam, evimizde uzandığı kanepede son nefesini vermiş. Ben kötü olmayayım diye herkes saklamış. Eve girdim ki babamın üzerini kapatmışlar. Babamın dirisi değil ölüsüymüş meğer beni bekleyen. Vücudu kaskatı, ayakları, yüzü buz gibiydi. Sarıldım, öptüm ayaklarını, yüzünü. Defalarca öptüm, sarıldım, göğsünde yattım. Babamı götürmesinler istedim evden. Bu dünyadan bir İlhan Özay geçti. Yürekli, dürüst, sevgi dolu, bilgi ve kültür abidesi, yakışıklı bir yiğit. Tekrar kavuşuncaya dek huzurla uyu babacığım. Annem, yoldaşın bana emanet."İLK GECENDE SENİ YALNIZ BIRAKABİLİR MİYDİM?"İlhan Özay’ın cenazesi dün Şakirin Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Tarifsiz bir acı yaşayan Tuğba Özay, sabaha kadar babası İlhan Özay'ın mezarı başında bekledi. 44 yaşındaki manken, Instagram hesabı üzerinden duygularını dile getirdi.Hep yanında olacağım canım babacığım. İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın. Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim. Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk.