Burak Deniz'den ters köşe!

Kısa bir süre önce model Didem Soydan ile ayrılık kararı alan Burak Deniz, cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz'den ters köşe geldi. Yakışıklı oyuncu Deniz, 2018 yılında ayrıldığı Büşra Develi ile yeniden barıştı.

Uzun bir süredir ünlü model Didem Soydan ile aldığı ayrılık kararının ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, 2018 yılında 3 yıllık ilişkisini noktaladığı Büşra Develi ile barıştı.



BURAK DENİZ İLE BÜŞRA DEVELİ BARIŞTI



Takvim'de yer alan habere göre; Eski aşıklar, geçtiğimiz akşam Taksim'de beraber görüldü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gözde çiftin barışması, hayranları arasında büyük sevinç yaratacak gibi... Öte yandan Burak Deniz'in ihanetine uğrayan Didem Soydan'ın da vakit kaybetmeden ünlü bir isimle yakınlaştığı söyleniyor.



