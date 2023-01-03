Aşklarını Anıtkabir'de ilan ettiler

Güzel Günler dizisinin setinde başlayan aşk gerçek oldu. Çift beraberliklerini fotoğraf paylaşımı ile duyurdular.Oyuncu Leyla Tanlar ve Burak Dakak Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Beraber fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen taze çift o görselleri takipçileriyle paylaştılar. Ünlü çiftin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.