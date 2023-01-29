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Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şikel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şikel, dün akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Ekleme: 29.01.2023 - 01:06 Güncelleme: 29.01.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun zamandır hayatına kimseyi almıyordu. Adı birçok isimle anılan Şıkel'in son olarak avukat Nail Gönenli aşk yaşadığı iddia edildi.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, yeni aşkıyla görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu görülen 44 yaşındaki Şıkel, bir ara elini Gönenli'nin omzuna koydu. Mekandan peş peşe çıkan ikili aynı araca binerek uzaklaştı.

ADI GÜZEL OYUNCULARLA ANILMIŞTI

Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Çağla Şıkel'in ise adı Kaan Yıldırım, Tolga Akış, Ali Kalyoncu ve Edis ile aşk iddialarına karışmıştı.

Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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