Yaş farkı dikkat çekmişti! Anne oluyor

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenen oyuncu, dört tüp bebek denemesinden olumsuz sonuç aldı. Çift, beşinci denemelerinde hamilelik haberini aldı.

Oyuncu Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolü ile hafızalara kazındı.



2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenip 2017 yılında boşanan Miraloğlu, 2'nci evliliği ile çok konuşuldu.



Miraloğlu, Amerikalı 84 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi.



Başta darp olmak üzere çeşitli iddialarla gündeme gelen Miraloğlu, anne olmak için çabalamaya başladı.



Dört tüp bebek denemesi olumsuz sonuçlandı

Eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan oyuncu, ilk tedavide olumlu sonuç alamadı.



Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemeleri ise yine düşükle sonuçlandı.



Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gerçekleştirdi.



Hamilelik oluştu

Miraloğlu'na 2 Ocak günü embriyo transferi yapıldı. Miraloğlu'nun bu kez tedavisi olumlu sonuç verdi ve gebelik oluştu.



15 Ocak'ta hamile olduğunu öğrenen Miraloğlu, Grady ile sevinçli haberi kutlamak için 1 haftalık Miami tatiline çıktı.