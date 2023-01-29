Serdar Ortaç evini satışa çıkardı!

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilgi vererek sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirmişti. Şimdi ise Serdar Ortaç’ın Sarıyer’de bulunan evini satışa çıkardığı iddia edildi.

Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı.



750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 82 milyon TL istiyor.



Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Ortaç'ın hayali ise bir yalıda oturmak... Şarkıcı takipçilerine 'Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum.



Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık kiralık varsa haber verin' dedi.



Serdar Ortaç uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı.