Miray Daner liseyi bitirdi

7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldığı için derslerini ihmal eden oyuncu, 24 yaşında liseden mezun oldu.

Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle ses getiren Miray Daner, Medcezir dizisi ile de akıllara kazınmıştı.



Şimdilerde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, bu kez eğitim hayatı ile gündeme geldi.



Başarılı oyuncu Miray Daner, 7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldı.



Devamsızlıktan sınıfta kaldı

Büyüme çağı setlerde geçen Daner, eğitim hayatından da geri kaldı.



Daner, lise döneminde setlerde olduğu için devamsızlıktan sınıfta kaldı.



Okul hayatını bir yandan devam ettirmeye çalışan oyuncu, 7 yıl önce akşam lisesine kaydını yaptırdı.



24 yaşında mezun oldu

Okulu ihmal etse de tüm derslerini vermeyi başaran Daner, 24 yaşında mezun olsu.



Miray Daner, şimdilerde üniversite sınavına hazırlanıyor…