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Daha önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit! Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile konuşamayınca tehditler savurdu. Olay yargıya intikal etti! İşte İbrahim Tatlıses ve kadın çalışanına tehdit olayının ayrıntıları...

Ekleme: 29.01.2023 - 10:36 Güncelleme: 29.01.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. Bir vatandaş İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restorantı araması gerektiğini söyledi. Olay 30 Aralık tarihinde meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de bulunan Tatlıses Prodüksiyon şirketine bir arama geldi. 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi İbrahim Tatlıses'e ulaşmak istediğini söyledi.

'YEMİN OLSUN BEN BU KANI DÖKECEĞİM'
Şirket çalışanı ünlü sanatçıyı neden aradığını sorduğunda Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde konuştu. Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ŞİİRLERİME BAKMASI İÇİN ARADIM'
Savcılığa yapılan suç duyurusunda söz konusu tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talep edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şirketi arayarak tehditler savuran kişinin Ercan Y., olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri okuması için ulaşmaya çalıştığını söyledi.

İZMİR'E ÇAĞIRIP ŞİİRLERİME BAKMAK İSTEDİ
Şüpheli ifadesinin devamında şirketi aradığını kendilerini İzmir'e yönlendirdiğini ve daha sonra İzmir'de bulunan kebapçı dükkanını aradığında telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi. Söz konusu 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' cümlesini kurmadığını ifade eden Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ercan Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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