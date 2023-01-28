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Yılmaz Morgül'ü kızdıracak sözler!

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden olan Yılmaz Morgül, konuk oldu Gökay Kalaycıoğlu'nun programında Yılmaz Morgül hakkında konuştu. Mustafa Keser, Yılmaz Morgül ile ilgili "Okuduğu şarkılar klasik ama sunuş şekli diğer klasikçilere uymaz. Sesine bir şey demiyorum. Tavır ve tarzı başka" dedi. Morgül'ün vereceği yanıt merak konusu oldu.

Ekleme: 28.01.2023 - 23:49 Güncelleme: 28.01.2023 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan usta sanatçı Mustafa Keser, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz Morgül hakkında sorulan soruya cevap veren Mustafa Keser, adından söz ettirdi.

MUSTAFA KESER'DEN YILMAZ MORGÜL'Ü KIZDIRACAK SÖZLER

Ünlü şarkıcı Keser, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yılmaz Morgül'ü nasıl buluyorsun?" sorusu üzerine, "Onu bulamıyorum. Okuduğu şarkılar klasik ama sunuş şekli diğer klasikçilere uymaz. Sesine bir şey demiyorum. Tavır ve tarzı başka" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY AÇIKLAMASI

Kavgalı olduğu Bülent Ersoy, hakkında "Onun kendine has tavırları var bana uymaz diye düşündüm. Sonra neyse başlayalım diyerek çekmeye başladık. Ben en başından beri gönüllü değildim. 2. programdan sonra cereyan eden problemleri ve programı kurtarmak için neler çektiğimi herkes görüyordu. Bülent benim çalışanlardan gelen kartlara uymamı kendimi önü atıyormuşum gibi gördü. Rol çalmaya çalıştığımı düşündü galiba. Çalışanlar da her şeyi görerek bana 'ah hocam' derlerdi. Bülent Ersoy'a 'uyumlu gidelim' demek yerine programı bitirmeyi tercih ettiler. Ben de size ihtiyacım yok, kaldırın dedim. Programın ilk günü Bülent Hanım ve yapımcıyla özel olarak görüşerek birbirimizi kırk yıldır tanırız, senden yaş olarak büyüğüm. 30 yıldır canlı yayın yapıyorum tecrübem de var dedim. Burada 500 kişi ekmek yiyor yerli yersiz kapris yapmayalım diye bir konuşma yaptım. O da bir şey söylemedi. Olumlu bir karşılık vermişti." dedi.
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