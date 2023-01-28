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Sosyal medyadan uyardı

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu. Tam üç gündür hastanede yatan Sinan Güleryüz, sosyal medyada takipçilerini uyardı.

Ekleme: 28.01.2023 - 15:46 Güncelleme: 28.01.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün tam üç gündür hastanede yattığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yazısı yayınlayan Sinan Güleryüz, takipçilerini de uyardı.

Hastane odasından paylaşımda bulunan Güleryüz, şu ifadelere yer verdi:

'Üç gündür arayan, soran, mesaj atan hastaneye gelen herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı, tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip 2.5 saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirdi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum.'

'Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar methanetli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli, bunu yeniden anladım, en yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz sahneleri iple çekiyorum, hepinizi öpüyorum.'

Sosyal medyadan uyardı
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