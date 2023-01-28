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'Serkan'la birlikte büyüyoruz'

Geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Çayoğlu ile dünyaevine giren güzel oyuncu Özge Gürel, "Nikahı ve düğünü hatırladıkça Serkan ile yüzümüz aydınlanıyor" dedi.

Ekleme: 28.01.2023 - 23:53 Güncelleme: 28.01.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, yedi yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya’da nikâh masasına taşımıştı. Ağustos ayında İtalya’da düğün yapan ikiliden Gürel, evliliğini Alem dergisine anlattı.

"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"

Mutlu ilişkinin bir sırrı var mı bilmiyorum. Önce kendini tanımalı insan. Biz Serkan ile birlikte büyüdük, hâlâ daha büyüyoruz. Birbirimizi keşfettik.

"ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Serkan Çayoğlu’ndan bahsederken gözlerinin içi parlayan Özge Gürel, "Serkan’ı çok seviyorum. Şefkat duyuyorum, umutlanıyorum. Kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum. Birbirimize alanlar açtık, bazı yerleri de kapadık" dedi.
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