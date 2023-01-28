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Pınar Altuğ'dan flaş açıklama...

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yaşındaki kızı Su Atacan'ın doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesinin vefat ettiği 27 Ocak tarihinde, aynı hastanede kızını kucağına alan ünlü oyuncu, duygu yüklü bir yazı kaleme aldı.

Ekleme: 28.01.2023 - 01:38 Güncelleme: 28.01.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ (48) ile kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan, 15 yıl önce nikâh masasına oturmuştu. 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Su Atacan, 14 yaşına bastı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Su ile çekildiği bir fotoğraf paylaşan oyuncu, arkasına da annesinin bir fotoğrafını koydu.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama...

"CANIM ANNEM KEŞKE YANIMDA OLABİLSEYDİN"

Annesini kaybettiği hastanede 10 yıl sonra kızına kavuştuğunu belirten Pınar Altuğ, yorum ve beğeni yağan gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün. Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama...

"YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL KIZIM"

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızları Su, geçtiğimiz haziran ayında ortaokuldan mezun olmuştu. Güzel oyuncu, aile pozunu, "Yolun açık olsun güzel kızım" notuyla paylaşmıştı.
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