'Otobiyografim ölünce yayınlansın'

Ünlü şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir restorandan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Nilüfer, 'Her şey yolunda sağlık sıhhat da güzel. Konserler oluyor. Konserlerim var, daha çok Türkiye'de konserlerim var. Belki bir single çıkarabilirim yaz başında' dedi.Son dönemde yapılan otobiyografik filmleri beğendiğini söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:'Proje gelirse değerlendiririm ama şu an öyle bir durum yok. Geçenlerde 'Acaba olabilir mi?' diye konuşulmuştu. Yaparsam da ben öldükten sonra yayınlansın. Çekilen film çok gerçek olmalı.'Açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı, '50 yıldır nasıl yürüdüysem, öyle devam edeceğim. Zaten neysem, oyum. Tabii müzikte birtakım şeyler gibi değişiyor. İyiye mi kötüye mi gidiyor? O tartışılır... Konserlerimde görüyorum, 13-14 yaşındaki çocuklar geliyor dinlemeye ve bayılıyorlar şarkılara' şeklinde konuştu.