'Öldü' haberlerine isyan etti

Dördüncü kez kansere yakalanan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, hakkında çıkan "öldü" ve "yoğun bakımda" haberlerine cevap verdi. Sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Aydemir Akbaş, haberlere sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde yeniden kansere yakalandığını açıklayan Aydemir Akbaş yaptığı açıklamada, 'Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam... Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler' ifadelerini kullanmıştı.



'ÖLDÜ' HABERLERİNE CEVAP



Hakkında çıkan haberlere sitem eden Akbaş, şunları söyledi: 'Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk, hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim'