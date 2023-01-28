En büyük hayalini açıkladı

Ünlü oyuncu Ekin Koç, geçtiğimiz gün sevgilisi Irına Lankova ile Bebek'te görüntülendi. En büyük hayalinden bahseden Ekin Koç, "Metin Akdülger ile uzun zamandır kendi aramızda konuşuyoruz. Onunla bir araya gelmek isterim. Çok sevdiğim bir insan. Bir de ustamız Haluk Bilginer ile oynama hayalim var" dedi. Koç, açıklamaları ile dikkat çekti.

Sevgilisi Irına Lankova ile Bebek'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Ekin Koç, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ekin Koç, "Kahve içmeye geldik, biraz da deniz havası alalım istedik" dedi.



"HALUK BİLGİNER İLE OYNAMA HAYALİM VAR"



Yakışıklı oyuncu Koç, basın mensuplarının yeni projeleriyle ilgili soruları hakkında konuştu. Koç, en büyük hayalinden bahsetti.



Ünlü oyuncu, "Metin Akdülger ile uzun zamandır kendi aramızda konuşuyoruz. Onunla bir araya gelmek isterim. Çok sevdiğim bir insan. Bir de ustamız Haluk Bilginer ile oynama hayalim var" şeklinde konuştu.