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Ece Erken'den duygusal paylaşım!

Ece Erken, geçtiğimiz yıl Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu birinci ölüm yıl dönümünde andı. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren 44 yaşındaki sunucu, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

Ekleme: 28.01.2023 - 01:40 Güncelleme: 28.01.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu restoranda silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Tarifsiz bir acı yaşayan Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti.

REDDİMİRAS YAPTI

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran ünlü sunucu, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken'den duygusal paylaşım!

"500 BİN VEREYİM DE SUSUN"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini belirten Erken, sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı:

Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı 'Ece'de mi?' diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin! 40'ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ!

Reddi miras kararından kısa bir süre sonra Erken, sosyal medya hesabındaki 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da kaldırmıştı. Bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu ünlü isim, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

Ece Erken'den duygusal paylaşım!

"ŞAFAK DA GÖRÜYOR BİLİYORUM"

Sunucu, bir takipçisinin "Keşke kocanın alın terini ailesine vermeseydin ve bağışlasaydın" yorumuna ise "Dünya malı dünyada kalacak. Para hiç önceliğim olmadı. Eşim gibi haksızlığa gelemedim. Onlara da yar olmaz, merak etmeyin. Rabbim görüyor. Şafak da görüyor biliyorum" karşılığını vermişti.

Ece Erken'den duygusal paylaşım!

"EN AĞIR CEZALARI ALMALARINI DİLİYORUM"

Eşinin vefatıyla yıkılan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Ünlü sunucu, Twitter hesabından "Bugün eşimi kaybedeli tam bir yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" notunu düştü.

Ece Erken'den duygusal paylaşım!

Ece Erkenden Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Bugün tam bir yıl oldu

Ece Erken'den duygusal paylaşım!

Ece Erken, Instagram hesabından ise eşiyle sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayıp, "Rahmet eşimin ruhuna Fatiha okur musunuz özellikle bu gece" mesajını yazdı.

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