  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyaca ünlü kareograf ile işbirliği

Ünlü şarkıcı Edis, müzik çalışmalarında yeni ortaklıklara gitmeye devam ediyor. Edis, Grammy ödülüne sahip olan ilk Türk kareograf olarak da dikkat çeken Mecnun Giasar ile işbirliğine gitti.

Ekleme: 28.01.2023 - 15:42 Güncelleme: 28.01.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Edis profesyonel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Edis bu kapsamda yeni bir isim ile işbirliğine gitti. Bu isim ise Mecnun Giasar oldu. Mecnun Giasar, Grammy ödüllü ilk Türk koreograf olarak dikkat çekmişti.

Mecnun Giasar bu zamana kadar dünyaca ünlü isimler Madonna, BTS, Rosalia gibi isimler ile çalıştı.

Edis dünyaca ünlü isim ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dünyaca ünlü kareograf ile işbirliği
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar
Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı...
F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
'Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı' diyen Rusya: Bu tür maskaralıklar ortadan kaldırılmalı
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu...
AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz...
26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .