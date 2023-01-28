Dünyaca ünlü kareograf ile işbirliği

Ünlü şarkıcı Edis, müzik çalışmalarında yeni ortaklıklara gitmeye devam ediyor. Edis, Grammy ödülüne sahip olan ilk Türk kareograf olarak da dikkat çeken Mecnun Giasar ile işbirliğine gitti.

Ünlü şarkıcı Edis profesyonel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Edis bu kapsamda yeni bir isim ile işbirliğine gitti. Bu isim ise Mecnun Giasar oldu. Mecnun Giasar, Grammy ödüllü ilk Türk koreograf olarak dikkat çekmişti.Mecnun Giasar bu zamana kadar dünyaca ünlü isimler Madonna, BTS, Rosalia gibi isimler ile çalıştı.Edis dünyaca ünlü isim ile İstanbul'da bir araya geldi.