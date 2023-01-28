Bengü ve çocuklarının eğlence günü...

Öğle saatlerinde çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek için eğlence merkezine gelen şarkıcı Bengü, objektiflere Zeynep ve Selim'le birlikte poz vermeyi ihmal etmedi."ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTEYİM"Muhabirlerin sorularını ayaküstü kısaca yanıtlayan Bengü, "Hem şarkı hazırlığı hem konserler devam ediyor. Geriye kalan zamanımda da çocuklarımla birlikteyim, her şey yolunda" dedi.