Afra Saraçoğlu annesini paylaştı...
Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisine nokta koyan Afra Saraçoğlu, soluğu Balıkesir Akçay'da aldı ve annesi Lütfiye Saraçoğlu ile poz verdi.
Balıkesir doğumlu olan, şimdilerde 'Yalı Çapkını' dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, 2018'den bu yana aşk yaladığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığının ardından Edremit'e gitti.
Güzel oyuncu, annesi Lütfiye Saraçoğlu ile Akçay'da deniz kenarında çekilen fotoğrafını yayınladı. Saraçoğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Güzel oyuncu, annesi Lütfiye Saraçoğlu ile Akçay'da deniz kenarında çekilen fotoğrafını yayınladı. Saraçoğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.