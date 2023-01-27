Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Dilan Çiçek Deniz ile Tarık Emir Tekin'in aşk yaşadıkları iddia edildi. Amadeus oyununda sahne alan Dilan Çiçek Deniz'in, Tarık Emir Tekin ile görüntülendiği iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson aşkı yaklaşık 2 ay önce sona ermişti. Nişanlı olan ve evlenmeleri beklenen iki ismin bu ayrılık kararı oldukça şaşırtmıştı. Şimdilerde Amadeus oyunu ile ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Dilan Çiçek Deniz'in ismi, sürpriz bir isim ile aşk dedikodularına karıştı.



DİLAN ÇİÇEK DENİZ ÜNLÜ İSİMLERİN OĞLU TARIK EMİR TEKİN İLE BİRLİKTE



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dilan Çiçek Deniz, oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte.



Tarık Emir Tekin de son ilişkisini yakın zaman önce bitirmişti. Tekin ile Deniz'in, birlikte görüntülendikleri öne sürüldü.