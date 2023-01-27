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Beyaz Gazete
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Yakın arkadaşlar objektiflere yansıdı...

Bir süredir ekranlardan uzak olan, son olarak dijital platformda bir filmde rol alan Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Özge Özpirinçci ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ekleme: 27.01.2023 - 02:19 Güncelleme: 27.01.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Yakın arkadaşlar Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncular, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Hızlıca araçlarına yürüyen Özpirinçci ve Tüzünataç, "Her şey yolunda. Arkadaşlarımızın yanındaydık. Yemeğimizi yedik ve evimize gidiyoruz” açıklamasını yaparak, oradan ayrıldı.
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