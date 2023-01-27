'Vazgeçmeyeceğim bir kural yok'

Katıldığı etkinlikte objektiflere yansıyan Hazal Subaşı, muhabirlerin, "Oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Rol için saçlarınızdan vazgeçer misiniz?" sorularına yanıt verdi. Oyuncu, "Rol için vazgeçmeyeceğim bir kuralım yok" dedi

Tüm Türkiye'yi yaşama tutunma mücadelesi ile kendisine hayran bırakan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin galası gerçekleştirildi. Oyuncu Hazal Subaşı da geceye katılanlar arasındaydı.



Subaşı, muhabirlerin, "Sizin oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Rol için saçlarınızdan vazgeçer misiniz?" sorusularına ise, "Çok var ama spesifik bir şey söylemeyeyim. Tarihten birisini oynamayı çok isterim. Rol için vazgeçmeyeceğim bir kuralım yok. Ben de inandığım bir şey olursa yapabilirim, neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.



"HAYATI ANLIK YAŞIYORUM"



Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan Hazal Subaşı, kendisini "rahat, eğlenceli ve çalışkan" olarak tanımlamıştı. Ünlü isim, "Hayatı kafana göre yaşayanlardan mısın yoksa her şeyin planlı mıdır?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime.



"DENGEYİ BULUYORUM"



Oyuncu, aşkın hayatındaki yerini de, "İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum" sözleriyle anlatmıştı.