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Tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, tarzıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak renkli elbisesi ve çizmeleriyle pencere önünde çekilen pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni toplayan ünlü ismin stilinin bedeli adeta dudak uçuklattı.

Ekleme: 27.01.2023 - 09:21 Güncelleme: 27.01.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Hem rol aldığı yapımlarla, hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan 29 yaşındaki Hande Erçel, geçtiğimiz ay Etiler’deki bir mekan çıkışı objektiflere yansımıştı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçel, "Güzel bir toplantı yaptık. Kesinleşen bir şey yok, söyleyemiyorum. Güzel şeyler olacak” açıklamasını yapmıştı.

Amerika eğitiminin işlerden dolayı ertelendiğini belirten oyuncu, "Seneye falan artık" diye konuşmuştu. Yeğeni Mavi’nin rahatsızlığıyla alakalı ise Hande Erçel, "Çok şükür iyi gidiyor" demekle yetinmişti.

"YOĞUN BİR TEMPOYA GİREYİM"

Ara verdiği Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne devam eden oyuncu, "Okula tekrar kayıt oldum, yeni dönemde okulluyum artık. Çok heyecanlıyım, yıllar sonra tekrar girdim içeriye; kalbim durmuyordu. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. İkinci sınıftan başlıyorum. Verdiğim, veremediğim derslerim falan var; o kısım biraz karışık" demişti.

Hande Erçelin tarzının bedeli dudak uçuklattı
İş ve okulla beraber yoğun çalışacağı hatırlatılan Erçel, "Çok oturdum, yeter artık gireyim yoğun bir tempoya” şeklinde konuşmuştu.

YENİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Tüm bunların ardından Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Yeşil-gri çizgili elbisesi ve siyah çizmeleriyle pencere önünde çekilen fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Erçel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçelin tarzının bedeli dudak uçuklattı
Instagram sayfasında 29.4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncuya, 2.8 milyon beğeni ve 17 bine yakın yorum yapıldı. Sevenleri, ünlü isme; "Nasıl bu kadar güzel olabilirsin?", "Çok merak ediyorum, bu efsane fotoğrafları kim çekti?" ve "Güneş gibi parlıyorsun" gibi mesajlar yazdı.

İŞTE STİLİNİN BEDELİ

Erçel'in çok konuşulan bu karelerinden sonra, stilinin bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram hesabına göre; ünlü ismin yüzü olduğu markaya ait olan elbisesinin fiyatı 2 bin 239 TL. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan çizmeleri ise tam 34 bin TL değerinde.
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