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Beyaz Gazete
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Nikah sonrası ilk pozlar...

Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde Zekeriyaköy’deki evinde nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun daha önce, "Evlenmesini istemiyorum" açıklamasını yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı. Haberlerin yayılmasının ardından Samar Dadgar ve Özcan Deniz'den ilk pozlar geldi.

Ekleme: 27.01.2023 - 01:58 Güncelleme: 27.01.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Nikah sonrası ilk pozlar...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "evlilik" sorularına "kısmet..." yanıtını veren Deniz'in Zekeriyaköy’deki evinde gerçekleşen nikahına küçük bir arkadaş grubu da katıldı.

Nikah sonrası ilk pozlar...

"SENİ SEÇİYORUM"

Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. Dadgar, paylaşımına şu notu ekledi:

"Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim!

Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında...

Seni seçmeye devam edeceğim!

Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam"

Nikah sonrası ilk pozlar...

Özcan Deniz ise eşiyle siyah-beyaz karesini paylaşıp kalp emojisi ekledi.

Nikah sonrası ilk pozlar...

"İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?" DEMİŞTİ, TÖRENE KATILMADI

Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.

Nikah sonrası ilk pozlar...

Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.

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