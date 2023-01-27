Levent Güner hayatını kaybetti!

Bir döneme damga vuran, karakterleriyle hafızalara kazınan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Pala’nın adamı 'Bedir’i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.Bir diğer mesleği de şarkıcılık olan 58 yaşındaki Levent Güner'in, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.ZAFER ALGÖZ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIOyuncu Zafer Algöz, acı haberin ardından Twitter hesabından, "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun" notunu paylaştı.CANLANDIRDIĞI KARAKTER, 'ASLAN AKBEY'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ'Kurtlar Vadisi' dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala’nın adamı Bedir’i canlandırmıştı. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle, bizzat Aslan Akbey'i (Selçuk Yöntem) üç el ateş ederek öldürmüştü.BİRÇOK YAPIMDA YER ALDI‘Eski Bir Sevda’ adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992’de 'Mem û Zîn', 1995’te 'Böcek', 1995’te 'Aylaklar', 2007-2009 'Dudaktan Kalbe' dizisi, 'Amok Koşucusu', 'Acayip Hikayeler', 'Reaksiyon', 'Kaybolan Yıllar', 'Bu Sevda Bitmez' ve 'Pilli Bebek' projelerinde rol aldı.