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Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Ünlü oyuncunun menajeri, "Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" açıklamasında bulundu

Ekleme: 27.01.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.01.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangının sebebinin, ünlü oyuncunun kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği iddia edildi.

"ELEKTRİK KABLOSUNDAN KAYNAKLI KIVILCIM ÇIKTI"

Oyuncunun menajeri de çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadeleri kullanıldı.

HASTANELİK OLMUŞTU

Ayrıca Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda gıda zehirlenmesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, 'Altın Üzüm Bağı' adıyla bu yıl 8'ncisi düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamamıştı.

EVİNE HIRSIZ DA GİRMİŞTİ

2018'de Cansu Dere'nin evine hırsız girdiği iddia edilmişti. Bebek-Aşiyan'da bulunan evde kiracı olarak oturan Dere'nin setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, oyuncuyu büyük zarara uğratmıştı.

Hırsızların, evinde kasa olmayan Cansu Dere'nin gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, tabletine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenilmişti. Değerli saatlerinin de çalındığı konuşulan Dere, hemen polise başvurarak, tutanak tutturmuştu.

Oyuncunun zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü öğrenilmişti.
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