Ayşe Kökçü'den nostaljik paylaşım...

1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanan 'Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü, üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlayarak, geçmiş yılları andı.

Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 67 yaşındaki usta oyuncu, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.1972-1973 DÖNEMİTiyatro oyunlarının yanı sıra sinema ve televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Kökçü, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü gönderiye, "Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü... 1972-73 dönemi" notunu düştü.