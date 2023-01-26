Sinem Kobal'dan duygusal paylaşım...

Eski dostlar Sinem Kobal, Edis, dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer ve Gülşen Aybaba bir araya geldi. Sürpriz buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, dostları Edis, Cemre Kemer ve Gülşen Aybaba ile bir araya geldi. Sürpriz buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı."2011'DEN BERİ..."İki çocuk annesi 35 yaşındaki oyuncu, gündem olan fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı ve "2011'den beri... Birlikte büyümemize inanamıyorum" notunu düştü.