Şafak Sezer isyan etti!

Şimdilerde yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Kutsal Damacana 4’ filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, seyircinin kendisini gerçek hayatta da sinemada hayat verdiği karakterler gibi gördüğünü söyledi. "Dolandırıcıyı oynadım ama hep ben dolandırıldım" diyen oyuncu, bu duruma isyan etti.

Şafak Sezer'in canlandırdığı Fikret karakterinin yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alan Kutsal Damacana 4'ün geçtiğimiz hafta yapılan galası, renkli görüntülere sahne olmuştu. Film gösterimi sonrasında sinema salonlarını zombiler basmıştı.



ZOMBİ GRUBU SALONLARI GEZDİ



Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin galası için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu, salonları tek tek gezerek, galaya katılanlara eğlenceli anlar yaşatmıştı.



"ORADA STRESE GİRİYORUM"



Önceki günlerde ise Milliyet Cadde'ye konuşan Sezer, "Sokakta nasıl tepki alıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Benim derdim seyirciyi o role inandırmak. Ama seyirci de beni bu sefer o kişi sanıyor. Normalde, sokakta dolaşırken çok mizah yapan biri değilim. Ben de herkes gibi ay sonu gelince fatura derdine düşüyorum. Bazen, ‘Şafak tartıştı’ haberleri okuyorsunuz. Adam koşarak yanıma geliyor, ben telefonla konuşuyorum, ‘Hedef ben miyim Tayfun?’ diyor. Orada strese giriyorum. Çünkü önemli bir konu konuşuyor oluyorum.



"ADAM KONUŞTURMAKTA ÜSTÜMÜZE YOKTUR"



Ünlü isim, "Gişede rekor beklentiniz var mı?" sorusuna da, "'Öyle bir şey yok' diyemem. Benim projelerimde gişe rekorunda ziyade şöyle bir durum var, yapımlardaki konuşmalar dışarıda yıllarca kullanılıyor. Replikler yıllarca sürüp, gidiyor. Diyalog işi zordur ve biz o işte garantiyiz. Adam konuşturmakta üstümüze yoktur evelallah" şeklinde yanıt vermişti.



"ŞAKA YAPIYORUM SANIYORLAR"



Tüm bunların ardından 52 yaşındaki Şafak Sezer, seyircinin kendisini gerçek hayatta da sinemada can verdiği karakterler gibi gördüğünü açıkladı.



“Bizi hep o karakterler sanıyorlar” diyen oyuncu; “Kolpaçino’da dolandırıcıyı oynadım ama gerçek hayatta hep ben dolandırıldım. Bu yanlış anlamalar yüzünden de ilginç olaylar yaşıyorum bazen. Seyirciye şunu anlatamıyoruz; biz burada size bir hikaye anlatıyoruz, normalde böyle biri değilim. Evimi satılığa çıkardım, dalga geçtiler, ev satılmadı. Şaka yapıyorum sanıyorlar” diyerek, isyan etti.