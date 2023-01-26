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Müzik haklarını 200 milyon dolara sattı!

Dünya çapınca büyük bir üne sahip olan ünlü şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını satması ile gündeme geldi. Justin Bieber, anlaşma şartlarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcının 290 şarkısı için alacağı ücret ise dikkat çekti.

Ekleme: 26.01.2023 - 01:14 Güncelleme: 26.01.2023 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Hailey Bieber ile olan mutlu evliliği ile adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı. Anlaşma, 28 yaşındaki Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry' de var.

"PETROLDEN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; anlaşma uyarınca Justin Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında müzik şirketine telif ücreti ödenmesi gerekecek. Müzik şirketi kurucusu Merck Mercuriadis, yaptığı anlaşma ile ilgili "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir. Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" dedi.

Hipgnosis Songs Capital, Blackstone ve British Hipgnosis Song Management şirketlerinin 2018'de birleşmesiyle kurulmuştu.

Müzik haklarını 200 milyon dolara sattı!

"GERÇEKTEN DİKKATE DEĞER"

Şirketin kurucusu Merck Mercuriadis daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" demişti. Mercuriadis son anlaşmayla ilgili olarak ise "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" diye konuştu.

SHAKIRA VE JUSTIN İLE ANLAŞMIŞTI

Hipgnosis Songs Capital daha önce Justin Timberlake ve Shakira ile de benzer anlaşmalar yapmıştı. Şirket Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.

HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu erteledikten sonra hayranlarını üzen bir haber vererek, nadir görülen Ramsay Hunt sendromu adlı nörolojik bozukluk teşhisini duyurmuştu.

Bieber, yüzünün hareketsiz sağ tarafını gösterdiği videoda, "Gördüğünüz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Ağzımın bu tarafıyla gülümseyemiyorum. Yüzümün bu tarafındaki burun deliğim hareket etmiyor" demişti:

İyileşeceğim. Yüzümü eski haline getirmek için tüm egzersizleri yapıyorum, ve normale dönecek. Sadece zaman gerekli ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz, ama her şey yoluna girecek. Umudum var, Tanrı'ya güveniyorum ve bunların hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum.

Şarkıcının Page Six'e konuşan bir arkadaşı, "Bieber iyi olacak. Bir enfeksiyon nedeniyle yüzünün sağ tarafında felç meydana geldi, ama iyileşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Müzik haklarını 200 milyon dolara sattı!

"NASIL HİSSETTİĞİMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Ünlü isim, sonraki günlerde ise 241 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazıda, "Nasıl hissettiğimi biraz paylaşmak istedim" demişti:

Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Ve tüm bu rahatsızlıklara rağmen beni yaratan ve tanıyan Tanrı'da teselli buldum. Kendime onun her şeyi bildiğini hatırlattım. Kimsenin bilmesini istemediğim en karanlık yönlerimi biliyor ve bana sevgi dolu kollarını açıyor.

Bieber, duruma karşı 'inanç dolu' bakış açısının karşı karşıya olduğu bu 'korkunç fırtına' sırasında kendisine huzur verdiğini de söyleyerek, "Biliyorum bu fırtına geçecek, ve bu süreç boyunca İsa benimle" diye eklemişti.

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