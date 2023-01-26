Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öğet ile nikâh masasına oturmuş, 2021'de kızları Pera dünyaya gelmişti.Önceki akşam 34'üncü yaşını ailesi ile evinde kutlayan Müjgan Ferhan Şensoy “Hoş geldin 34 hoş geldin. Kızım için mumları 4 kez üflemek, hoş geldin. Anneyle pişti olunan yaşlarımız olsun inşallah. Çok mutluyum, nice böyle mutlu sevinçli sağlık dolu ailem ile bir hayat dilerim" dedi.