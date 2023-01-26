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Müjgan Ferhan Şensoy: Hoş geldin 34

31 Ağustos 2021 tarihinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 34'üncü yaş gününü kutladı.

Ekleme: 26.01.2023 - 01:11 Güncelleme: 26.01.2023 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öğet ile nikâh masasına oturmuş, 2021'de kızları Pera dünyaya gelmişti.

Müjgan Ferhan Şensoy: Hoş geldin 34

Önceki akşam 34'üncü yaşını ailesi ile evinde kutlayan Müjgan Ferhan Şensoy “Hoş geldin 34 hoş geldin. Kızım için mumları 4 kez üflemek, hoş geldin. Anneyle pişti olunan yaşlarımız olsun inşallah. Çok mutluyum, nice böyle mutlu sevinçli sağlık dolu ailem ile bir hayat dilerim" dedi.

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