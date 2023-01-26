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Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren Hilmi Toplaoğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, babasının kişilik haklarına saldırı teşkil eden sahneler olduğu iddiası ile 'Prestij Meselesi' filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nden tedbir talep etti. Filme büyük emek verdiğini belirten yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den cevap geldi.

Ekleme: 26.01.2023 - 01:07 Güncelleme: 26.01.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik şirketini kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat’ta gösterime girecek. Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla filmin gösteriminin durdurulması için dava açtı. Kırmızıgül ise Hilmi Topaloğlu'nun ailesinden izin alındığını belirtti.

"Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün uzun yıllardır çekmeyi arzu ettiği, bir otobiyografi, bir umut hikayesi olarak Prestij Meselesi tüm sinema severlerin son yıllarda büyük heyecan ve merakla beklediği bir filmdir.

Hal böyleyken, merhum Hilmi Toplaoğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal tarafından Prestij Meselesi filminin, merhum Hilmi Toplaoğlu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil eden sahneleri olduğu iddiası ile gösteriminin durdurulması, engellenmesi için İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nden tedbir talep edilmiştir.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

Mahsun Kırmızıgül bugüne kadar onlarca sinema filmine yönetmenlik yapmış, filmleri milyonlarca gişeye sahip bir yönetmen olarak, kendisinin müzik hayatında çok önemli bir yere sahip olan, 'Abi' diye hitap ettiği, onlarca ses sanatçısını keşfeden bir deha olan Hilmi Toplaoğlu ile beraber geçtikleri o sihirli ve umut dolu yolun filmini de çekecekti ve çekti de.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

Prestij Meselesi, sadece Mahsun Kırmızıgül'ün değil, onunla beraber Haluk Levent ve Özcan Deniz'in de binbir zorlukla ama umutlarını yitirmeden müzik dünyasında var oluş çabalarının, Hilmi Toplaoğlu’nun sihirli dokunuşu ile milyonların sevdiği sanatçılar haline gelmelerinin hikayesidir. Ve müzik piyasasının altın çağının yaşandığı Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı 90'lı yılların başlarında resmeden, o dönem yüzlerce hit olmuş şarkının ve efsane olmuş ses sanatçısının izleyiciye hatırlatıldığı, birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol icra ettiği, yüzlerce sinema emekçisinin aylar süren emeği ile çekilmiş bir sinema filmidir.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

Filme Merhum Hilmi Toplaoğlu'nun eşi, iki oğlu ve abisi Mustafa Toplaoğlu da büyük destek vermiş, Filmin ve Mahsun Kırmızıgül'ün yanında olarak Hilmi Toplaoğlu’nun güzel anılarını yaşatmak için hep beraber çaba sarf etmişlerdir.

Prestij Meselesi, yönetmenin otobiyografisi olup, Hilmi Toplaoğlu'nun hayat hikayesi değildir. Film Hilmi Toplaoğlu'nun manevi hatırasını ve ailesinin manevi duygularını zedeleyecek herhangi bir unsur taşımadığı gibi, Hilmi Toplaoğlu'nun kıymetli anısına ve ışığına bir vefa duruşudur.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

90’lı yıllarda kamuya mal olmuş bir müzik şahsiyetini, yeni nesillere tanıtmak, sevenlerinin ve de en başta yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve ailesinin en büyük isteğidir. Eminiz ki kendisi de hayatta olsaydı, Sanat özgürlüğünün en büyük savunucusu olur ve filme sonsuz destek verirdi.

Kısacası Prestij Meselesi sinema filmi Merhum Hilmi Toplaoğlu ve ailesinin kişilik haklarını zedelemeyen aksine onun umut, heyecan ve müzik dehasına selam duran, çok keyifle izlenecek bir sinema filmi olup, filme karşı Volkan Topal tarafından girişilen bu olumsuz tutum için üzüntü duymaktayız."

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