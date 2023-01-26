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Beyaz Gazete
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Güzel oyuncu yeni projesini anlattı

Kanal D’nin; yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar'dan uyarlanan yeni dizisi 'Kraliçe', yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncularından Burcu Özberk, Kraliçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 26.01.2023 - 12:07 Güncelleme: 26.01.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Burcu Özberk, "Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle. Sonra da tabi ki karakterim" dedi.

"BÜYÜK BİR OLAYLA BÜTÜN İNANCI YIKILIYOR"

Dizide canlandıracağı karaktere değinen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Güçlü bir kadın izleyeceğiz. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil de gerçekten isteyerek ve mutlu olduğu için yapıyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini göreceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe dizisi yakında Kanal D’de.
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