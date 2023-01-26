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Edis: Bizde her zaman proje var

Yakın arkadaşı Cemre Kemer ile birlikte objektiflere yansıyan Edis, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bizde her zaman projeler var. Çalıştığımız şarkılar var" açıklamasında bulundu

Ekleme: 26.01.2023 - 09:16 Güncelleme: 26.01.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Dostlarıyla birlikte eğlenen Edis, gecenin sonunda otomobilini mekânın kapısına sıfır yanaştırarak hızlıca çıktı.

"BİZDE HER ZAMAN PROJE VAR"

Arkadaşı Cemre Kemer ile birlikte otomobiline binen ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Edis, "Bizde her zaman projeler var. Çalıştığımız şarkılar var" ifadelerini kullanarak, oradan ayrıldı.

SONUNDA KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Öte yandan Edis'in geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Hatta ünlü şarkıcının Şıkel'e evlenme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

Çağla Şıkel, söylentilere gülerek, "Yok, arkadaşız. İnanılmaz iddialar bunlar. Gerçekten de buna inanıyorlar. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik... Kendisi ile arkadaşız" şeklinde yanıt vermişti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Çağla Şıkel, yedi yıl evli kaldığı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yollarını 2015'te sonlandırmıştı. Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren ikilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
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