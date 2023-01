Serenay Sarıkaya eleştirilere cevap verdi!

Her girdiği projede adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'dan, ayak eleştirilerine çorapla cevap geldi.

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı 'Şahmaran' dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlamıştı.



Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken, Sarıkaya'nın bir sahnede görünen ayakları ise sosyal medyada konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından eleştirilen ayakları için Instagram’dan bir paylaşım yaptı.



'Sorry not sorry'



Oyuncu, "Ayak değil palet" yorumlarına; bir çorabın üzerindeki yazıyla karşılık verdi. Sarıkaya, 'Sorry not sorry' (Üzgün olmadığım için üzgünüm) yazılı çorapla atılan mesajlara cevap vermiş oldu.