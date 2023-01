Semih Sevim cinayetinin ardından ortaya çıkan detaylar ikinci cinayete götürdü!

İstanbul’da eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sunucu Gülşen Korucu, cinayetin 2018’de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olduğunu iddia etti. Korucu, "Seçil ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren’i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih’e Yaren’i öldürdüklerini anlattı. Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı" dedi. Öte yandan öldürülen Semih Sevim’in ablası Sebile Sevgi Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak kardeşinin nasıl öldürüldüğünü anlattı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü iddia edilen eski sevgilisi Semih Sevim'in cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu.



Gündemi sarsan olayın etkisinin devam ettiği günlerde Seçil Çiftçi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 2018 yılında ölümüne intihar denilen Yaren Korucu'nun ablası, sunucu Gülşen Korucu, Seçil Çiftçi'nin kardeşinin ölümüyle de alakasını olduğunu söyledi. İddiaların sahibi sunucu Gülşen Korucu yaşadıklarını Söylemezsem Olmaz Masasına anlattı.



Gülşen Korucu kardeşinin 4 sene önce vefat ettiğini söylerken; 'Benim kardeşime öyle şeyler yaptılar ki, biz o davanın pesini bırakmadık. Cinayete kurban gittiğine eminiz. Allah yarına bırakır ama yanına bırakmazmış. Yaren'in ölümünden sonra annem felç geçirdi, gözleri görmemeye başladı. Annem çok acılar çekti. Yaren bizim bütün hayatımızdı. Yusuf denen şahıs şuan cezaevinde. Benim kız kardeşim küçükken onunla tanışıyor ve ona pis işler yaptırıyor. Yaren çok saf tertemiz bir kızdı. Yaren, Seçil ile hiç tanışmamıştı. Kardeşim Yusuf ile bir birliktelik yaşıyordu. Yusuf'u araştırdık sicili kabarık. Biz kardeşimizi Yusuf'tan korumaya çalıştık. Yaren zaten bir süre sonra soğudu. Kardeşim bir yerde işe başlıyor. Yusuf oraya gidip kardeşimin saçından sürüklemiş. Benim kardeşim cinayetin işlendiği gün evden çıkarken çok neşeliydi, bu kız nasıl intihar etsin. Annem o gün camdan kardeşimi izliyor, sokağın ilerisinde Yusuf'un arabası var ve Yusuf Yaren'i alıp götürüyor. Nehir diye kardeşim var Yaren'i arıyor neredesin diye, Yaren diyor ki, 1-2 saate eve geliyorum diyor. Yaren'e saat akşam 5'ten sonra ulaşamadık. Ertesi gün başka kardeşim aradı Yaren'in hastanede olduğunu söyledi. Yaren o gün hayata tutunmaya çalışıyordu, yoğun bakımdaydı. Bizim yaşadığımız çok zor bir şey. Yaren'i kardeşim yıkadı. Üst dişler içeri geçmişti. Vurulup başka yere getirilmiş. Benim kardeşimin boynunda çok derin bir tırnak izi vardı. onu Yaren'in yapması imkansız. Erken getirilseydi yaşayabilirmiş. Yusuf daha önceden de kardeşime şiddet uyguluyormuş. Yaren'in kucağındaki silah Yusuf'un arkadaşının silahları. Yusuf yasaklı maddeden hapis yatıyor. Yusuf, Seçile Yaren'i öldürdüğüm gün hep senin yanında olduğumu söyle demiş. Seçil, Yaren'in ölümünden 15 gün önce taşınıyorlar. Seçil benim kardeşime yazıyor, ‘Yaren'in can çekişmesi aklımdan gitmiyor.' diyor. Kardeşim de arıyor sen ne diyorsun diyor. Seçil'de, ‘inim inim inliyordu.' demiş. Kardeşim bir daha Seçil'e ulaşamıyor ve gecenin 3'ünde kardeşim Yaren'in mezarına gidiyor. Yaren öldükten sonra Yusuf ve Seçil Ağva'ya tatile gidiyor. Seçil canlı yayın açıyor Yaren öldürüldü falan yazmışlar o da diyor ki, ‘kesin sesiniz öldü, geberdi.' diyor. Seçil yasaklı madde kullanıyor. Kardeşimi Yusuf öldürdü. Ama tek başına yapmadı. Seçil sanatçı değil onun mesleği farklı. 50 kişi ile aynı anda birlikte olan birisi Seçil. Yusuf'un bilgilerini biliyor diye Yaren'i katlettiler. Seçil bir şeyler içeriğinde her şeyi döken birisi. Seçil, Semih cinayetini tek başına işlememişti. Semih'in 2018 yılında Seçil ile ilişkisi vardı. Seçil her şeyi döken biri olduğu için Semih'e olayları anlattı. Semih ile davaları var diye Seçil bu durumdan korkuyor. Yaren'i komaya sokmuş Yaren'in arkadaşının evinde. Yaren bir defa kafası dikişli geldi eve Yusuf dövmüş. Yusuf kızlara yasaklı madde verip onları soyup videoya çekmiş ve kızları tehdit ediyormuş.” ifadelerini kullandı.



SEMİH SEVİM'İN ABLASI SEBİLE SEVGİ İLK KEZ KONUŞTU! “KARDEŞİMİ SEÇİL'İN PİS İŞLERİNİ BİLDİĞİ İÇİN KATLETTİLER.”



Öte yandan Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisi Semih Sevim'i sopayla yaralayıp, külotlu çorapla boğarak öldürmesini gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün, öldürülen Semih Sevim'in ablası Sebile Sevgi Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak kardeşinin nasıl öldürüldüğünü anlattı.



Sebile Sevgi kardeşinin acımasızca katledildiğini aktarırken; 'Seçil, kardeşimi bütün erkeklere karşı kışkırtan bir kadın. Semih'e pusu kuruldu. Kardeşimi en son iflasa götürdü. Kardeşimin hayali vardı fırsat vermedi. Semih'i kendine aşık edip istediklerini yaptırdı. Kardeşim onun bütün pis işlerini biliyordu ondan dolayı katlettiler. 5-6 yıldır sevgililerdi. Seçil'i biz bilmiyorduk. Kardeşimin saf duygularından yararlanmış. Yasaklı madde kullanacak biri değildi benim kardeşim. Bu cinayeti kesinlikle Seçil ve yanındakiler yaptı. Semih'e pusu kuruldu. Birbirlerine karşı hakaretten dolayı davaları vardı. Bu dava sürecinde bile sürekli Semih ile görüşüyordu. Seçil'in ifadeleri çelişiyor. Seçil ortak arkadaşlarına hapishanede benim için yatan birisi var demiş. Seçil'in birden fazla sevgilisi varmış.” dedi.