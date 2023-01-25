Peker Açıkalın'dan flaş açıklama!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Peker Açıkalın; 'Çiçek Taksi', 'Tatlı Kaçıklar', 'Ekmek Teknesi', 'Avrupa Yakası' ve 'Yahşi Cazibe' gibi çok izlenen dizilerde kamera karşısına geçti. Komedi yapımlarının aranan ismi olan oyuncu, 'Hababam Sınıfı', 'Maskeli Beşler' serisi ve 'Polis Akademisi: Alaturka' gibi komedi filmlerinde de rol aldı.NOSTALJİK PAYLAŞIMUzun süredir ekranlardan uzak olan Açıkalın, son hali ile dikkat çekerken, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen ünlü oyuncu, okul yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı."ÖZELİMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"Ortaokula başladığım ilk gün. Farkındaysanız sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de, tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı çok. Özellikle ilk beş sene. Kulak halen büyük. Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür). Suçum ise derslerde her daim yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğersem, mesleğimin provalarını yapıyormuşum.