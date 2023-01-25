Paris Hilton anne oldu

Şarkıcı ve realite şov yıldızı Paris Hilton, eşi Carter Reum ile bebek sahibi olduklarını paylaştı.İlk kez annelik heyecanı yaşayan yıldız, Reum ile taşıyıcı anne sayesinde erkek bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.41 yaşındaki Hilton, People'ın haberine göre, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.2021 yılında nişanlanan Hilton ve Reum, üç süren bir düğünle dünyaevine girmişti.Sosyal medya hesabında bebeğinin elini paylaşan yıldız "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düştü.