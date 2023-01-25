Özcan Deniz, İranlı sevgilisiyle evlendi

İranlı Samar Dadgar’la iki yıldır birlikte olan Özcan Deniz'in üçüncü kez evlendiği ortaya çıktı.

Çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan olaylı bir şekilde boşanan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz, iki yıldır birlikte olduğu kendinden 24 yaş küçük, İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a Mart 2022’de evlenme teklif edip tektaş takmıştı.



Üçüncü kez damat oldu



İddiaya göre, çiftin birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde hafta sonu aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturdukları öğrenildi. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.



Annesi nikaha gelmedi



Ünlü şarkıcı ve oyuncunun daha önce, "Evlenmesini istemiyorum" açıklamasını yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmadı.



"Evlenmesini istemiyorum"



Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.



Özcan, eski eşi Feyza Aktan’la da evinde sade bir nikahla evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir çocukları bulunuyor.



Özcan Deniz ilk evliliğini 19991 yılında Handan Deniz ile yapmıştı.