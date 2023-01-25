O dizinin sahnelerinden rahatsız oldu!

Yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisindeki bazı sahneler hem izleyiciyi hem de kitabından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nu sinirlendirdi. Durumdan rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin final yapması için hareket geçtiği ve kanal ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Star TV ekranlarını kasıp kavuran Yalı Çapkını dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak aşk sahnelerinin son zamanlarda çokça yer verildiği Yalı Çapkını dizisi izleyici üzerinde rahatsızlık etkisi oluşturdu.



GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU YALI ÇAPKINI'NIN FİNAL YAPMASINI İSTİYOR İDDİASI



Sosyal medyada yer alan iddialara göre, fenomen dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından oldukça rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de söylentiler arasında.