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Levent Dörter'e kuliste serum takviyesi!

Geçtiğimiz ekim ayında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile dünyaevine giren şarkıcı Levent Dörter, önceki gün Üsküdar'da bir mekandaki sahnesine serumla çıktı.

Ekleme: 25.01.2023 - 02:19 Güncelleme: 25.01.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Konser öncesi ateşi 40 derecelere çıkan ve kendini çok halsiz hissettiğini belirten Levent Dörter, sevenlerini bekletmek istemediğinden kuliste serum takviyesi ile enerji topladı.

'SAHNEDE HASTALIĞIMI UNUTTUM'

Ünlü şarkıcı, “Salgından galiba biz de nasibimizi aldık. ‘Mutlaka sahneye çıkacağım' dedim. Doktorumuzun uyguladığı vitamin ve serum takviyesiyle şükür ayağa kalktım. Sevenlerimin coşkusu sahnede hastalığımı unutturdu” açıklamasını yaptı.

Levent Dörter'e kuliste serum takviyesi!


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