Levent Dörter'e kuliste serum takviyesi!

Konser öncesi ateşi 40 derecelere çıkan ve kendini çok halsiz hissettiğini belirten Levent Dörter, sevenlerini bekletmek istemediğinden kuliste serum takviyesi ile enerji topladı.'SAHNEDE HASTALIĞIMI UNUTTUM'Ünlü şarkıcı, “Salgından galiba biz de nasibimizi aldık. ‘Mutlaka sahneye çıkacağım' dedim. Doktorumuzun uyguladığı vitamin ve serum takviyesiyle şükür ayağa kalktım. Sevenlerimin coşkusu sahnede hastalığımı unutturdu” açıklamasını yaptı.