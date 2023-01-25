Kısmetse Olur yarışmacısı oyuncu çıktı

Milyonlarca kişinin merakla izlediği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.Yarışmacıların estetiklerinden geçmiş hayatlarındaki ifşalarına kadar birçok şey ortaya çıktı.Programın kurgu olup olmadığı akılları kurcalarken, erkekler evinin gözde isimlerinden Tolga ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.Aybüke ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Tolga Kandemir'in modellik yaptığı biliniyor.Yakışıklı yarışmacının bir dizide rol aldığı da ortaya çıktı.Tolga Kandemir, başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde yer aldı.Tolga Kandemir dizide, Ozan ve Esra karakterlerinin kampanyasında yer almak için seçilen mankenlerden biri oldu.